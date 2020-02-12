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Elazığ'da hasarlı binalardan hırsızlığa 6 tutuklama

Elazığ’da hasar alan binalarda bulunan daireler ile inşaattan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da hasar alan binalarda bulunan daireler ile inşaattan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında boşaltılan hasarlı binalar ile inşaat halindeki yapılardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hasarlı binalardaki 2 evden ve bir inşaattan hırsızlık yapan 6 şüpheli belirlenerek suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerden çaldığı çok sayıda çeşme, fıskiye, su sayacı ve çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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