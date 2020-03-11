İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 21 bin 628 oldu

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için başlatılan itiraz sürecinde sayı 21 bin 628'e ulaştı.


24 Ocak'ta meydana gelen depremde Elazığ'da 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Binlerce yapı ise orta ve az hasarlı olarak tespit edildi. Kent genelinde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, hasarlı binalar ile ilgili de itiraz sürecinde sona doğru yaklaşıldı. 17 Mart'ta sona ermesi planlanan itiraz süreciyle ilgili kent merkezi ve ilçelerde bulunan 19 noktaya şuana kadar 21 bin 628 başvuru yapıldı.Yapılan başvuruların sırasıyla uzman ekipler tarafından yeniden incelenerek, nihai kararın verileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.