Elazığ'da haşere ve larvalar ile mücadele sürüyor

Elazığ'da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, halk sağlığını tehdit eden sinek, haşere ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, merkez ve ilçelere bağlı yerleşim birimlerinde bulunan bataklık, sulama göletleri, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, durgun sular, dereler, etkin bir şekilde ilaçlanarak sinek ve larvaların üremesinin önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.