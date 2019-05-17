Elazığ'da haşerelere karşı ilaçlama

Elazığ'da belediye ekipleri, sivri sinek başta olmak üzere diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapmaya başladı.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen ilaçlama çalışmalarının havaların ısınması ve halkın dış mekanları kullanımının artması nedeniyle yoğunlaştırıldığı bildirildi.Ekiplerin yaz aylarında ciddi rahatsızlık veren tatarcık, sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam edeceği aktarıldı.

Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;"Halk sağlığının korunması amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçeler gibi açık alanlar ile cadde ve orta refüjlerde bulunan yeşil alanlarda da kabuklu bit, yaprak sineği, ağaç biti gibi ağaç ve bitki zararlılarına yönelik ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı larva döneminde başlatılan ilaçlama çalışmaları, üreme noktaları olan çöp konteynerleri, rögar kapakları, durgun su birikintileri gibi noktalarda devam ediyor.Ekiplerimiz tarafından titizlikle ve koordineli olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarıyla halkımızın rahat bir yaz geçirmeleri sağlanacaktır " denildi.