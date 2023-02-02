Elazığ'da hasta vatandaş için ekipler seferber oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Üçlerce köyünde hastalanan bir vatandaş için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Elazığ'da kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Sivrice ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Üçlerce köyünde yaşayan bir vatandaşın rahatsızlandığı ihbarını alan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin desteği ile yola koyuldu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yolu açabildi. Yolun açılması sonucu sağlık ekipleri, hastaya ulaştı. Hasta vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.