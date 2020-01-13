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Elazığ'da hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir hastanede kendisine hasta yakını süsü verip, 3 hasta yakınından 2 cep telefonu ile bir cüzdan çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da bir hastanede kendisine hasta yakını süsü verip, 3 hasta yakınından 2 cep telefonu ile bir cüzdan çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesinde 3 hasta yakınının kliniğe ve mescidinde şarja bıraktığı 2 cep telefonu ile dolaptan bir cüzdanı çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin F.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin eşkal bilgilerinden kimliğine ulaşan polis, şahsı yakaladı.


Kendisini hasta yakını olarak tanıttığı ortaya çıkan şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alındı. İfade sonrası "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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