Elazığ'da hastalara müzik dinletisi

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hastalara yönelik müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümü'nde yatan hasta ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletiye hasta ve yakınları ile sağlık çalışanları katıldı. Müzik dinletisini memnuniyetle karşılayan hastalar, müzik dinletisinin kendilerine ‘ilaç gibi geldiğini' ifade etti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aytaç, “Nörolojik hastalıklar, kronik hastalıktır. Hastalar, uzun süre bu hastalıklar ile mücadele ediyor. Hastaların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacı ile hastalara bir müzik dinletisi gerçekleştirdik. Hastalar ile güzel vakit geçirip moral ve motivasyonlarını üst düzeye çıkarmaya çalıştık. Bir sonraki süreçte yine hastaları mutlu etme adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.