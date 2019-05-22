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Elazığ'da hastane personeli çöp topladı

Fırat Üniversitesi (FÜ ) Hastanesi yöneticileri ve çalışanları çevre temizliğine dikkat çekmek için bahçedeki çöpleri toplayıp, temizlik çalışması yaptı.


FÜ Hastanesi yöneticileri ve çalışanları, “Temiz Çevre ve Temiz Hastane” sloganı adıyla temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Hastane Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten ile birlikte diğer yöneticiler ve personel bahçede, sigara izmariti, atık kağıt ve pet şişe topladı.


Bir farkındalık için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, “Hastanenin iç kısmı, çevresi olsun temiz olması için sadece hastane çalışanlarının değil vatandaşlarında duyarlı olması gerekiyor. Bugün FÜ Hastanesinde çalışanlarımızla birlikte hastane bahçemizde temizlik çalışması yaptık. Daha temiz bir çevre için bundan sonrada bu tür çalışmalar yapacağız” dedi.

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