İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da havuzlar dondu, bayrak buz tuttu

Elazığ’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Elazığ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle Baskil ilçesindeki kayısı bahçelerinde bulunan sulama havuzu ve bayraklar buz tuttu.


Kentte özellikle sabah erken saatlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 8'e kadar düştüğü Elazığ'ın Baskil ilçesinde kırağı ve don etkili oldu. Kırağı ile kayısı ağaçları beyaza bürünürken, sulama havuzları ile Türk bayrağı buz tuttu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde sıcaklıkların eksilerde seyredeceği ve kırağı ile sisin etkisini sürdüreceği bildirildi.

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