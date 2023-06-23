Pilot 10 ilden biri olarak seçilen Elazığ'da 'Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi' çalıştayı düzenlendi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından pilot 10 ilden biri olarak seçilen Elazığ'da 'Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi' çalıştayı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan çalıştay, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdulkadir Akkan, BSGM Biyoçeşitlilik ve Çevre Koordinatörü Derya Özcan, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Şerife Gülsün Kırankaya, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Cüneyt Kaya, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesinden Prof. Dr. Güler Ekmekçi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen toplantı da alanında uzman akademisyenler tarafından hayalet av araçları ve istilacı türler hakkında bilgiler verilirken yapılan çalışmalar hakkında da sunumlar gerçekleştirildi.