İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 'HAYDİ' polisleri sokak hayvanlarını mamayla besledi

Elazığ’da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, soğuk kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını mama ile besledi.

Elazığ'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, soğuk kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını mama ile besledi.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İki gündür yoğun kar yağışının olduğu kentte HAYDİ polisleri, sokak hayvanları için çalışma başlattı. Soğuğun da etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirleyen ekipler, yer yer karlı yolları da aşarak kentin farklı bölgelerindeki bu alanlara ulaşıp düz zemine sokak hayvanları için mama bıraktı.


Polisler, ayrıca şefkat gösterdikleri kedi ve köpeklere zaman zaman kendi elleriyle de mama yedirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.