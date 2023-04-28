Elazığ'da hayvan hareket kısıtlaması kaldırıldı

Elazığ'da il içi ve dışı ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince getirilen kısıtlamaların belirli kurallar çerçevesinde kaldırıldığı bildirildi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Şap hastalığında duyarlı türden hayvanların hareketlerine (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresine getirilen kısıtlamalar, belirtilen kurallar çerçevesinde 28.04.2023 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında, iller arası büyükbaş hayvan sevklerine, sevk edilecek büyükbaş hayvanların Sat-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden itibaren 21 günlük sürecin geçmiş olması, iller arası küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, il içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, iki aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması kararı alınmıştır. Ayrıca, Sat-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış olan hayvanların aşılanmasına aksatılmadan devam edilmektedir” denildi.