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Elazığ'da hayvan satış ve kesim yerleri temizlendi

Elazığ’da kurban satış ve kesim yerleri temizlendi.

Elazığ'da kurban satış ve kesim yerleri temizlendi.


Elazığ Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde kurulan kurban satış ve kesim yerleri, bayramın son gününde temizlendi. Vatandaşların daha hijyenik ve rahat bir ortamda kurbanlarını kesebilmeleri için belediye tarafından 15 ayrı noktada kurulmuştu. Bayramın 3'üncü gününe kadar bazı yerlerde satış ve kesim işleri devam etti. Satış ve kesimlerin sorunsuz tamamlanmasıyla birlikte Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.Ekipler kurban satış ve kesim yerlerini temizleyerek hijyenik hale getirdi.

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