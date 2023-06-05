Elazığ'da Hazar Gölü çevresi temizlendi

Elazığ'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Hazar Gölü çevresi temizlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bir araya gelen jandarma, öğrenci ve vatandaşlar, Hazar Gölü çevresinde temizlik yaptı. Çevre temizliğinin ardından Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı.