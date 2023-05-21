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Elazığ'da Hazar İnci ve Siraz Balığı izleme çalışması yapıldı

Elazığ’da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde Hazar İnci balığı ve Siraz Balığı izleme çalışması yapıldı.

Elazığ'da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde Hazar İnci balığı ve Siraz Balığı izleme çalışması yapıldı.


Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi yapıldı. Proje çerçevesinde uluslararası öneme haiz olan Hazar Gölü sulak alanında yer alan izlemeye değer türlerden olan Hazar İnci Balığı ve Siraz Balığı türlerinin izleme çalışmalarını gerçekleştirildi.


Bölgede izleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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