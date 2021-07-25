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Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ'a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları hem havadan hem de karadan denetlendi. Helikopterden yapılan incelemelerde tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlemler yapıldı.


Denetime, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cengiz Yeğen ve ekipler katıldı.


Helikopterli trafik denetiminde 684 araç denetlenirken, 20 araca cezai işlem uygulandığı ve 6 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

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