Elazığ'da heyelan, demir yolu ve bazı evleri etkiledi

Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana gelen heyelan demir yolunu kısmen kapatırken, tedbir amaçlı bazı evlerde boşaltıldı.

Heyelan Maden İlçesi Kortik Mevkinde demir yolu üzerindeki evlerin ön kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bir haftadır etkili olan yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Elazığ-Diyarbakır demiryolu kısmen kapandı. Tedbir amaçlı ise olay yerinde bulunan 2 evde oturan aileler tahliye edildi.

İlçe emniyet müdürlüğü tarafından tedbir alınan bölgede İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye giderek inceleme yaptı.