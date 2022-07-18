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Elazığ'da hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü

Elazığ’da bir hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü.

Elazığ'da bir hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü. Hırsızın rahat tavırları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde balkonda oturan bir vatandaş, hırsızın bir binaya girerek televizyon çaldığını fark etti. Durumu ekiplere bildiren vatandaş, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntüde, vatandaşın televizyonu el arabasına yükleyip rahat hareketlerle olay yerinden ayrıldığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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