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Elazığ'da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı

Elazığ’da demir kesme makinesi ve motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da demir kesme makinesi ve motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 2 farklı adreste hırsızlık olayı meydana geldi. Şüpheliler, bir inşaattan büyük boy demir kesme makinesi ile bir evin önünden motosiklet çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin M.A., E.G. ve K.G olduğu belirlenerek yakalandı, çalınan malzemelerde ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

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