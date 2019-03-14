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Elazığ'da hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ’da hırsızlık ve uyuşturucu ticaretine karışan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı, 1’i tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık ve uyuşturucu ticaretine karışan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı, 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kovancılar‘a bağlı Taşçanak Köyünde bulunan bir bağ evinden hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hırsızlık yapan şüphelinin daha önce denetimli serbestlik şartı ile serbest kalan C.D (17) olduğu tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken çaldığı malzemeleri esrar maddesi karşılığı marangozluk yapan M.D'ye sattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Jandarmaya bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeği eşliğinde M.D'nin iş yerinde arama yaptı. Aramada bağ evinden çalınan iki adet matkap, bir adet cırcır anahtar takımı ile 7,61 gram kubar esrar, 2 adet kova tabir edilen uyuşturucu düzeneği ve bir adet dijital tartı ele geçirildi.Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden M.D. tutuklandı.


Bağ evinden çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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