Elazığ'da hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da hırsızlık yapan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Eylül'de bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlığın meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını tek tek izledi. Yapılan incelemeler neticesinde 4 suç kaydı bulunan C.P. ve 14 suç kaydı bulunan Ç.A.O. tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, iki gün art arda meydana gelen hırsızlık ihbarıyla ilgili de çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Y.A. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, C.P., Ç.A.O, ve Y.A. bugün adliyeye sevk edildi.