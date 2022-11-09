Elazığ'da hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da hırsızlık yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve şüphelilerin yakalanması yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede bir inşaattan çalınan 250 adet teleskopik demir direkleri satmak üzere olan, 10'u hırsızlık 20 suç kaydı bulunan T.G. ve 15'i hırsızlık 25 suç kaydı bulunan S.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca dün saat 23:40 sıralarında polis ekiplerin devriyesi sırasında şüpheli bir şahsın yerde gömülü vaziyetteki elektrik kablolarını çıkararak kestiği görüldü. Polis ekiplerini fark eden şüphelinin kaçmaya başlaması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli T.G.'de (30) yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede yapılan incelemede bir adet demir kesme makası ve yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bakır kablo bulundu.

İki ayrı konuda yakalanan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.