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Elazığ'da horozların gülümseten futbolu

Elazığ’da bir bahçede horozların topla oynaması gülümseten görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da bir bahçede horozların topla oynaması gülümseten görüntüler oluşturdu.


Merkeze bağlı Nurallı köyünde yaşayan İbrahim Oğuz, evinin bahçesinde 3 horoz beslemeye başladı. Bahçede top oynayan çocukları gören horozların topa olan ilgisini fark eden Oğuz, bir tane top olarak aralarına bıraktı.Topu gören horozların oynamaya çalışması ise gülümseten görüntüler oluşturdu.


Oğuz, Horozların o anlarını cep telefonu ile kaydetti.

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