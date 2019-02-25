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Elazığ'da hükümlülere “ Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı” eğitimi

Elazığ’da hükümlülere, “ Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı” eğitimi verildi.

Elazığ'da hükümlülere, “ Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı” eğitimi verildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tarafından Aile Eğitim Programı ( AEP ) kapsamında Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan hükümlülere, “Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı “eğitimi verildi. Psikolog Deniz Arpaci tarafından Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü konferans salonunda verilen seminerde, katılımcılara teknolojinin oluşturduğu bağımlılık hakkında bilgi verildi.


Sosyal medyayı iyi kullanmanın önemli olduğunu belirten Psikolog Deniz Arpaci, iletişimi model alan çocukların bilgisayar, tablet, cep telefonları gibi uyarıcılarla zamanlarını geçirdiğini ifade etti.


Eğitim, soru cevap şeklinde son buldu.

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