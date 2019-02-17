Elazığ'da huzur uygulamasında aranan 9 şahıs yakalandı

Elazığ'da polisin yaptığı "Huzur Uygulaması" kapsamında 3 bin 433 şahıs sorgulanırken, aranan 9 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Elazığ polisi, uygulama kapsamında merkez ve ilçelerde 3 bin 433 şahıs ile 163 araç ve sürücüsünü sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan 1 şahıs ile yoklama kaçağı olarak aranan 8 şahıs yakalandı. İş yerlerinde yapılan denetimlerde ise 6 iş yeri hakkında ruhsatsız olarak faaliyet göstermek, kimlik bildirimsiz ve ve sigortasız işçi çalıştırmaktan işlem yapıldı. 1 iş yerine de kapalı alanda tütün mamulleri kullanılmasına izin verdiği gerekçesiyle işlem uygulandı.