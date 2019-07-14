Elazığ'da huzur uygulamasında cezaevi firarisi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Elazığ polisi uygulama kapsamında il genelinde 2 bin 943 şahıs ve 766 aracı sorguladı. Yapılan sorgulamalarda, cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı. 1 adet kesici alet ile 5 adet tabanca mermisinin ele geçirildiği uygulamada trafik yönünden eksiklikleri bulunan 20 araca da cezai işlem uygulandı.

İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise, 2'sine kimlik bildirimsiz olarak işçi çalıştırmaktan, 1'ine kons çalıştırmaktan, 1'ine mesul müdür bulundurmamaktan, 5'ine kapalı alanda sigara içirmekten ve 6 şahsa da kapalı alanda sigara içmekten idari işlem uygulandığı bildirildi.