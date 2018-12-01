Elazığ'da "Huzur23 Uygulaması" 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen ‘Huzur23 Uygulaması'nda 2 bin 410 şahıs sorgulanırken aranan 3 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması ile kentin huzur ve genel asayişinin sağlanması amacıyla “Huzur 23 Uygulaması” yapıldı. Uygulama kapsamında polis, 133 umuma açık işyeri ve 160 araç denetledi, 2 bin 410 şahıs sorguladı. Sorgulamalarda tehdit, basit yaralama suçları ile yoklama kaçağı olmak üzere aranma kaydı olan toplam 3 şahıs yakalandı, 14 araçla ilgili sürücülere cezai işlem yapıldı.

Ayrıca uygulama kapsamında iş yerlerinde yapılan denetimde 2'sine ruhsatsız olarak faaliyet yürütmekten, 2'sine kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan ve 1'ine ise işyerinde nargile sunum belgesi olmadan nargile sunumu yapmaktan işlem yapıldığı bildirildi.