İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da "Huzur23 Uygulaması" 3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da düzenlenen ‘Huzur23 Uygulaması’nda 2 bin 410 şahıs sorgulanırken aranan 3 kişi yakalandı.

Elazığ'da düzenlenen ‘Huzur23 Uygulaması'nda 2 bin 410 şahıs sorgulanırken aranan 3 kişi yakalandı.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması ile kentin huzur ve genel asayişinin sağlanması amacıyla “Huzur 23 Uygulaması” yapıldı. Uygulama kapsamında polis, 133 umuma açık işyeri ve 160 araç denetledi, 2 bin 410 şahıs sorguladı. Sorgulamalarda tehdit, basit yaralama suçları ile yoklama kaçağı olmak üzere aranma kaydı olan toplam 3 şahıs yakalandı, 14 araçla ilgili sürücülere cezai işlem yapıldı.


Ayrıca uygulama kapsamında iş yerlerinde yapılan denetimde 2'sine ruhsatsız olarak faaliyet yürütmekten, 2'sine kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan ve 1'ine ise işyerinde nargile sunum belgesi olmadan nargile sunumu yapmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.