Elazığ'da "İç Sular Su Ürünleri Çalıştayı" başladı.

Valilik koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 gün sürecek olan "İç Sular Su Ürünleri Çalıştayı" başladı. Su ürünleri yetiştiriciliği, potansiyeli, mevcut durumu ve su ürünleri sektörü ile ilgili yapılan proje sorunlarıyla çözüm önerilerinin belirlenmesinin çalıştayda ele alınacağı belirtildi. Bir otelde yapılan çalıştaya, Vali Çetin Oktay Kaldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yücel Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, kurum müdürleri, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayın Elazığ'da yapılmasının çok yerinde olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Su ürünleri sektöründe, Elazığ öncü bir rol üstlenmiş durumdadır. Özellikle su ürünleri sektörü son yıllarda hem ilimizde hem ülkemizde iyi noktaya geldi daha çok mesafe var. Bu alanda Türkiye'de ihracat 1 milyar dolara ulaştı. İlimizde de 20 milyon Euro'ya yaklaştı. Elazığ markalaşan ve dünyaya açılmak isteyen bir şehir. Özellikle katma değer üretmek isteyen ve potansiyelleri iyi değerlendirip dünyada önemli bir cazibe ve üretim merkezi olma noktasında hedefleri olan bir şehir. Elazığ, bulunduğu bölgedeki illerle ve Türkiye'deki illerle rekabete değil dünyada bu potansiyel sektörleri itibariyle rekabeti amaçlayan ve o potanın içinde bir cazibe merkezi olmayı hedefleyen bir şehir. Bu potansiyeli iyi değerlendirip iyi çalışıp akıllı yöntemlerle şehir akıllı yöneterek inşallah bu hedeflerine ulaşacaktır. Hem özelde potansiyel sektörler de markalaşacak hem de kendisi markalaşarak dünyada önemli bir şehir haline gelecektir” dedi.

Alabalık üretiminde Elazığ'ın Türkiye birincisi olmasının son derece sevindirici olduğunu ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bunu geliştirmek yaygınlaştırmak ve üretimi daha da arttırmamız lazım. Bu arkadaşlarımızın yerleşik sorunları ile ilgili 750 tane insan orada çalışıyorsa ve bir yol sorunu varsa bu yol sorunun çözülmesi lazım. Çünkü bunlar üreten ve emek vererek istihdam oluşturan sektörler, destek olmak lazım. Elazığ denince akla gelen sadece tarım ve alabalık değil. Aslında tarımsal ürünleri bir bölge olarak değerlendirip Elazığ'ın tarımda ne durumda olduğunu da konuşmamız lazım. Elazığ'da anılan bir marka değeri olan bir ürün geliştirememişiz. Tulum peyniri Erzincan'ındır halbuki tulum peyniri üreten Elazığ'da Çemişgezek ve Pertek çevresinde Beritan aşireti ve Şavak aşireti yani mesele her şey üretmek değil bence mesele marka değeri olan bir ürün üretip onunla Türkiye'de anılabilmektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üç tarafının denizler ile çevrili olduğunu ve çok önemli stratejik potansiyele sahip bir bölgede barındıklarına vurgu yapan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz;" İnsanlar tarih boyunca sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla telafi etme yoluna gitmiştir. İhracatımız tarımsal hasılat içerisinde 16 milyar dolar bunun 1 milyar doları sadece su ürünler kısmından gerçekleştirmekteyiz. Elazığ ilimiz bu konuda bu potansiyele sahip olması münasebetiyle Türkiye birincisi olmasını sürdürmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bugün ve yarın devam edecek olan çalıştayla ilgili sunumlar yapılmaya başlandı.