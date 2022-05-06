Elazığ'da ihracat rakamlarındaki artış devam ediyor

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, TİM tarafından açıklanan ihracat rakamları raporunu değerlendirdi.

Elazığ iş dünyasının 2021 yılında cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırarak 335 milyon 893 bin dolar ihracat ile dikkat çektiğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bu yılın ilk dört aylık ihracat rakamlarına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 daha fazla ihracatımızın olduğu görülüyor. İlimizin bu dört aylık dönemdeki istikrarlı artışına baktığımızda yıl sonu itibarı ile kendi rekorumuzu kıracağımızı ümit etmekteyiz. TİM ve Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamada da ülkemizin bu dönem ihracat rekoru kırdığı açıklanmıştır. Yapılan açıklamalarda nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla, 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakamla beraber, cumhuriyet tarihinin aylık bazında en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak son 20 ayın 18'inde aylık rekor kırılmıştır. Yine Nisan ayında 25 sektör ihracatını artırırken, 8 sektörde ihracat rekoru kırıldığı paylaşılmıştır” dedi.

İhracatta yüksek bir potansiyele sahip olan Elazığ'ın ülke ihracatındaki yükselişine paralel büyümesinin sevindirici bir gelişme olduğunu aktaran Başkan Aslan, “Yüksek ihracat potansiyeline sahip ilimizin kendimize hedef olarak belirlediğimiz bir milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için odamız bünyesinde ihtiyaç duyulan birimler kurulmuş ve çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bu süreç devam etmektedir. 2022 yılı nisan ayı itibarı ile 62 işletmemiz tarafından 64 ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştirilmiş olup bu dönem yapılan toplam 138 milyon 213 bin dolar tutarındaki ihracatımız ile ilimiz 81 il içerisinde 36. sırada yer almıştır. 2022 yılının ilk 4 aylık döneminde ihraç ürünlerimizde ilk sırayı 122 milyon 869 bin dolarla madencilik ürünleri ve yapı malzemeleri alıyor. Bunu sırayla 7 milyon 213 bin dolarla mobilya, 1 milyon 732 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 1 milyon 665 bin dolarla su ürünleri, 830 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sanayi izliyor. İhracatımızda İsveç 27 milyon 171 bin dolar ile ilk sırda bulunurken, ABD 23 milyon 818 bin dolar, Çin 14 milyon 447 bin dolar, Hollanda 11 milyon 377 bin dolar, Japonya 7 milyon 883 bin dolar ile takip ediyor” diye konuşu.