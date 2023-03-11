Elazığ'da iki katlı evin dış cephesinde dökülmeler meydana geldi

Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ağır hasarlı 2 katlı binanın dış cephesinde dökülmeler meydana geldi. O esnada bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Ahmet Özcan Sokakta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Elazığ'da bulunan 2 katlı müstakil evin dış cephesinde dökülmeler meydana geldi. Dökülmeleri fark eden mahalle sakinleri durumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dış duvarları dökülen evde inceleme yaptı.

Dökülmeler meydana gelen evin etrafı tedbir amaçlı çevrildi.