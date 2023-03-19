İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Akyüzlü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.B. idaresindeki 23 DT 090 plakalı otomobil ile 34 JJ 453 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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