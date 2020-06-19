Elazığ'da il dışından gelene 14 gün karantina kuralı kaldırıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından salgın nedeniyle 2 Nisan'dan itibaren uygulamaya konulan, şehir dışından gelenlere 14 gün karantina kuralının bugün itibariyle kaldırıldığı bildirildi.

Elazığ Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplandığını, hem Liselere Geçiş hemde Yüksek Öğretim Kurumları sınavları ile ilgili kararlar alındığı, ayırca il dışından gelenlere 14 gün karantina şartının görüşüldüğü bildirildi. 20 ve 21 Haziran ile 27-28 Haziran sınav saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı aktarılan açıklamada, kente gelenleri için verilen 14 gün karantina kuralının kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatılan açıklamada," İlimizde yapılacak olan LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakınının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında biletleme yapmış olanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, önceden belirlenmiş nikah törenlerinin aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla kısıtlamadan muaf tutulmasına, ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı satıldığı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, acil çağrı merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT, akaryakıt istasyonları, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, İçme suyu dolum tesisleri , gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaatlar gibi faaliyetleri yürüten işletmelerin açık bulundurulmasına karar verildi"denildi.

"14 gün karantina kuralı kalktı"

Açıklamanın devamında ise," Covid-19 salgını nedeniyle, 02.04.2020 tarihli ve 16 nolu İl Hıfzıssıhha Meclisinin 6 ıncı maddesinde ilimize dışarıdan gelen herkes için 14 gün boyunca ikametinde karantina tedbiri uygulanmasına ve bu şahısların evlerinden çıkmalarına müsaade edilmemesine ve 26.05.2020 tarihli ve 43 nolu İl Hıfzıssıhha Meclisinin 2 inci maddesinde de ilimize il dışından gelen herkes için 14 gün boyunca ikametinde karantina tedbiri uygulanmasının devam edilmesine ve 14 gün karantina kararını ihlal edilmesi halinde ilave 15 gün ikametinden ayrılmasına müsaade edilmemesine şeklinde karar verilmişti.Bu kapsamda,Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Meclisinin 02.04.2020 tarihli ve 16 nolu kararının 6 ıncı maddesi ile 26.05.2020 tarihli ve 43 nolu kararının 2 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir"denildi.