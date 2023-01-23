Elazığ'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi, yıl içerisinde düzenli aralıklarla sivrisinek ve haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına kış mevsiminde de devam ediyor. Bu çerçevede Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, larva, uçkun ve diğer vektörlerin üreme noktaları olan mazgallar ve rögarlarda ilaçlama çalışmalarını artırdı. Larva ve uçkunların üreme alanları yapılan ilaç uygulamalarıyla temizlendi. Şehir genelinde devam eden ilaçlama çalışmalarıyla vektör ile mücadelede muhtemel sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması için kış aylarında larva, uçkun ve diğer vektörlerin üreme noktalarının kanal sisleme ve fare pastası ile detaylı bir şekilde ilaçlandığı ve nisan ayına kadar ilaçlama çalışmalarının düzenli bir şekilde devam edeceği belirtildi.