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Elazığ'da ilginç kaza anı kameralara yansıdı

Elazığ’da hafif ticari aracın parktan çıkarıldığı sırada takla atması, saniye saniye kameralara yansıdı.

Elazığ'da hafif ticari aracın parktan çıkarıldığı sırada takla atması, saniye saniye kameralara yansıdı.


Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 302. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 23 BJ 881 plakalı hafif ticari aracı ile sitenin otoparkından çıkmaya çalıştı. İlk başta geri geri giden sürücü çıktığı zannederek ileri hareket etmesi sonucu aracın ön kısmı boşluğa gelerek takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İlginç kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

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