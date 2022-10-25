Elazığ'da İlk Evim İlk İşyerim Projesi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "İlk Evim-İlk İşyerim Projesi" çerçevesinde 88 konut için temel atma töreni yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim Projesinde 17 ilde ilk temeller atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vedeokonferans katılımıyla düzenlenen törende, Elazığ'ın Keban 88 konutun temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Sincan'da İlk Evim İlk İşyerim Projesi temel atma töreninde yaptığı konuşmanın ardından temel atma törenleri başladı. Keban ilçesindeki törende yapılacak olan 206 konutun temeline ilk harç döküldü.

Törende, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile kurum müdürleri de hazır bulundu.