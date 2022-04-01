Elazığ'da ilk teravih namazında camiler doldu taştı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da eda edildi. Ramazan ayının ilk teravih namazında camiler doldu taştı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da ilk teravih namazı kılındı. Elazığlılar Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri doldurdu. Özelikle İzzetpaşa Camisine akın eden yüzlerce kişi yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti. Camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında miniklerde yer aldı. 7'den 70'e birçok vatandaşın doldurduğu camilerde hoş görüntüler oluştu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Bekir Demirel, “Coşkulu ve mutluyuz. Covid hastalığından dolayı ülkemiz ve dünya kurtulduğundan dolayı da mutluyuz. Teravih namazını da bugün İzzetpaşa Camisinde kılmak için beldeden buraya geldim. Yaklaşık 2 yıldır teravih namazı kılınmadığından dolayı bugün kılınacağı kılınacağı için mutluyuz” dedi.

Vatandaşlardan Nihat Osmanoğlu ise, şükürler olsun 2 yıldır kılamıyorduk. Bu yıl kılacağımız için çok büyük bir coşku ve sevince sahibiz. Şükürler olsun ki rabbimize bize bu Ramazan ayını ve teravihi nasip etti. Sahurumuza kalkacağız çok büyük bir nimet bizler için. Özellikle böyle gecelerde İzzetpaşa Camisinin atmosferi daha coşkulu oluyor. Rabbim camilerimiz cemaatsiz ülkemizi de bayraksız bırakmasın. Görüyoruz savaş yerlerinde insanlar perişan. Vatanı olmayanın da dini ve ibadeti olmaz. Çok şükür ki bugünleri yaşıyoruz” diye konuştu.