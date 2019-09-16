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Elazığ'da İlköğretim Haftası

Elazığ’da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Elazığ'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


Elazığ'da İlköğretim Haftası nedeniyle Öğretmenevi önünde tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.


Programa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, Müdür yardımcıları, Şube müdürleri, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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