Elazığ'da İlköğretim Haftası kutlandı

Elazığ'da eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle "İlköğretim Haftası" kutlama programı düzenlendi.

2019-2020 eğitim öğretim yılı açılışı ve ilköğretim haftası kutlamaları kapsamında Şehit Faruk Demir İlkokulu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, halk oyunlarının gösterisi ile devam etti. Program kapsamında, Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Ardından 4.sınıf öğrencileri, eğitim öğretim hayatına ilk adımlarını atan 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği' kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Tören, Elazığ Belediyesi Mehteran takımının konseri ile sona erdi.

Günün önemine binaen konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “ İlk kez okulla tanışan sevgili öğrencilerimize, velilerimize ve bu onurlu mesleği seçen değerli öğretmenlerimize 2019-2020 eğitim öğretim yılının başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum. İlimizde bu yıl 412 okulda 128 bin 46 öğrenci ve 8 bin 753 öğretmen ile yeni eğitim öğretim yılına hazır bir şekilde başlıyoruz. İlk emri ‘Oku' olan bir inancın mensupları olarak bu büyük motivasyonla ve ecdadımızın bize miras bıraktığı ‘Amin Alayı' uygulaması ile Bismillah diyerek yeni eğitim öğretim yılına başlamışlardır” dedi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da en büyük amaçlarının milli değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Gürtürk, “ Yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini alabilmesi için gereken bilgi, becer ve anlayışlar elde etmelerini ve kişiliklerini geliştirmelerini sağlayan, doğumdan ölüme kadar devam eden vazgeçilmez bir süreçtir. Bu nedenle eğitimciler olarak amacımız bilgiyi üreten, paylaşan ve yeni anlayışlar geliştiren bir gençlik yetiştirmektir. Yüreği insan sevgisi ile dolu milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen ve koruyan, ailesini, vatanını, milletini ve bayrağını seven ve bunları davranış haline getiren başarılı insan, iyi vatandaş yetiştirmek temel amaçlarımızdandır” şeklinde konuştu.

İlköğretim haftası kutlama programına İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güder, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.