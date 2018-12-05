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Elazığ'da ilkokul müdürleri ile değerlendirme toplantısı

Elazığ’da ilkokul müdürleri ile 2023 Eğitim Vizyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ'da ilkokul müdürleri ile 2023 Eğitim Vizyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.


İlkokul Müdürleri ile 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında değerlendirme toplantısı Şehit Bünyamin Torgut ilkokulunda yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk başkanlığında Temel Eğitim Şube Müdürü Kazım Karaca'nın da katıldığı toplantıda okulların genel durumunun görüşülerek, öğrenci velileri ve ortak paydaşlardan gelen geri dönüşler kapsamında yapılması gereken çalışmaların ele alındığı bildirildi.


Eğitim ve öğretimin bir terazinin iki kefesi gibi dengeli olması gerektiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,"Ülkemizin geleceği çocuklarımızın nitelikli yetiştirilmesine bu da bizim daha çok çalışmamıza, üretken olmamıza ve eğitim sistemindeki aksaklıkları gidermemize bağlıdır. Hepimiz ne yapılması gerektiği konusunda bir fikre sahibiz ancak önemli olan fikirlerimizin uygulamaya geçirilmesidir. Bu amaçla yürüyerek değil koşar adımlarla çalışacağız.Okul, aile, öğretmen ve öğrenci birlikteliğini sağladığımız takdirde, okullarımızı mahallelerimize benimsettiğimiz anda başarı kaçınılmaz olacaktır”diye konuştu.

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