Elazığ'da "İmam Hatip Liseleri Arası Muhafızlar Hafızlık Yarışması"

Elazığ'da İmam Hatip Liseleri Arası Genç Muhafızlar Hafızlık yarışması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde İmam Hatip Liseleri Arası Genç Muhafızlar Hafızlık yarışması düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Okul Müdürü Ömer Dinç'in açılış konuşmasıyla devam etti. Hacı Hulusi Yahyagil Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa 8 İmam Hatip Lisesinden öğrenciler, jüri üyeleri ve izleyiciler önünde performanslarını sergiledi. Yarışmada, kategorilerinde il birincisi olan öğrencilerin Türkiye genelinde oluşturulan 11 bölgede illerini temsilen yarışmaya katılacakları belirtildi.

Hafızların güzel sesleriyle Kuran-ı Kerim'i dinlediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, “Hafız bir diğer anlamıyla Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyandır. Aynı zamanda koruyan, muhafaza eden kişidir. 6666 ayeti hıfz etmek, akılda tutmak özveriyle yapılan bir iştir. Kur'an-ı Kerim her sayfasında göz yaşı, vefakarlık ve cefa vardır. Kolay bir iş değil zor bir işe talip oluyorlar. Sonunda Rabbim bunun karşılığını veriyor. Hafızlar, ahirette her aileden 10 kişiye şefaat edecek. Kur'an-ı Kerim'i hıfz edenler, örnek kişilerdir. Kur'an-ı Kerim biz insanlara, okuyup yaşayalım diye gönderildi. Bizim de yapmamız gereken okuyup, anlamak ve hayatımıza yön vermektir" dedi.

İmam Hatip Liseleri arasında yapılan bu tür yarışmalarda, öğrencilerin öz güveninin artmasında önemli olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Ömer Dinç ise, samimiyetin ve saygının oluşması anlamında çok önemli olduğunu söyledi.