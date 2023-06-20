Elazığ'da imam hatip ve müezzin kayyımlarına seminer

Elazığ'da imam hatip ve müezzin kayyımlarına yönelik düzenlenen seminer sona erdi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından 10 ilçede yaz Kur'an kurslarında görev alacak imam hatip ve müezzin kayyımlara yönelik seminerler düzenlendi. İmam hatipler Yunus Can ve Yener Yelmen tarafından verilen seminerlerde, yaz Kur'an kursları uygulama esasları çerçevesinde, kayıtların nasıl yapılacağı, eğitimin niteliğinin ve niceliğinin artırılması için hangi faaliyetlerin yapılabileceği ile ilgili konular slayt eşliğinde anlatıldı.