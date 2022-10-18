Elazığ'da imam hatip ve müezzin kayyımlarla mutat toplantısı yapıldı

Edibe Can konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Müftüsü Selami Aydın, müezzinler, imam hatipler katıldı. Toplantıda açıklama yapan Müftü Aydın, İslam medeniyetinin bireye, kadına ve anaya verdiği önemi vurgulayıp, hiçbir hukuk sisteminin Allah kadar insan şahsiyetine ve varlığına önem ve özen göstermediğini ifade ederek medeniyet inşasına kişinin önce kendisinden başlaması gerektiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan konuşmacılar tarafından imam hatip ve müezzin kayyımlara bilgilendirme yapıldı.