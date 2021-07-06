Elazığ'da inşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

Elazığ'da yapımı devam eden bir inşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde yapımı devam eden bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın 1'inci katında çalışan M.G. bir anda dengesini kaybederek düştü. M.G.'nin düştüğünü gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen UMKE ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.