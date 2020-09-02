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Elazığ'da inşaatta iş kazası:1 ölü

Elazığ’da deprem konutlarının yapıldığı bir inşaatta çalışan işçi çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

Elazığ'da deprem konutlarının yapıldığı bir inşaatta çalışan işçi çatı katından düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Güneyçevre yolu Bizmişen Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem konutlarının yapıldığı bölgede 6'ıncı katta çatı kısmında çalışma yapan 52 yaşındaki Hanifi Aydın, dengesini kaybederek yere düştü. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralanan Aydın'ı alarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hastane morguna kaldırılan işçinin cenazesinin otopsi sonrası memleketi Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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