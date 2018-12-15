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Elazığ'da İş adamlarına vizyoner liderlik eğitimi

Elazığ’da iş adamlarına vizyoner liderlik eğitimi verilmeye başlandı.

Elazığ'da iş adamlarına vizyoner liderlik eğitimi verilmeye başlandı.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şubesi, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Elazığ TSO iş birliği ile iş adamlarına yönelik vizyoner liderlik eğitimi programı düzenlendi. İş adamlarının yer aldığı eğitime konuşmacı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Oktay Taş, katıldı. Eğitim öncesi Suriye'de yaşanan dramı anlatan sinevizyon gösteri izlenerek, oradaki durum anlatıldı. Ardından Prof.Dr. Taş tarafından "Eğitimde Finansman Yönetimi"anlatıldı. Belirli periyotlarda 3 hafta sürecek olan eğitim kapsamında ayrıca Stratejik Yöntem ve Organizasyonel Davranış ile Rekabet Hukuklarının da detaylı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.


MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun, “2018 yönetim kurulu üyelerinden hem de yönetim kurulundan biz firma işletenlerin de eğitim alma konusunda talepleri vardı. Daha önce başka şubelerimizde de bu program uygulanmıştı. Elazığ Şubemizde de bu programı uyguluyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 3 hafta eğitimlerimiz sürecek. Bu programı önemsiyoruz. Günümüzün iş adamları da ölene kadar kendini geliştirmeli ve geliştirmek zorundadır. Her şey gelişiyor iken iş adamlarının bulundu noktada olması kendisinin geriye gitmesine neden olur. Her şey sosyal ve teknolojik manada geliştikçe iş adamları kendilerini buna uyduracak. Bu bilgi donanıma gelmedikçe kendi üzerine düşen sorumluluğu eksik yapacaktır. Yapması gerekenleri yapmayacaktır”ifadelerini kullandı.

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