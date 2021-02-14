İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da iş kazası: 1 ölü

Elazığ’da bir inşaatın 4’üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesinde Merkez Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan M.K., dengesini kaybederek 4'üncü kattan aşağı düştü. Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan M.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.