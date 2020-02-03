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Elazığ'da iş merkezi çatısında yangın

Elazığ’da 7 katlı bir iş merkezinin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.

Elazığ'da 7 katlı bir iş merkezinin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.


Olay, kent merkezinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir iş merkezinin çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş merkezinin çatı kısmından yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. Dumanları gören vatandaşlar ise yangını meraklı gözlerle izledi.


Yangın söndürülürken, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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