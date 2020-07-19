İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da iş yeri yangını

Elazığ’da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarı'nda bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çiçekçi dükkanında yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.