Elazığ'da iş yeri yangını

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarı'nda bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çiçekçi dükkanında yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.