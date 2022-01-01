İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ekipler, şehir merkezinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden 9 adet televizyon, 1 adet kayıt cihazı ve 1 adet bilgisayar monitörü çalanların M.T. ve M.C.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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