İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da iş yerinden palet çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir iş yerinden 30 adet palet çalan ve hırsızlıktan 5 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da bir iş yerinden 30 adet palet çalan ve hırsızlıktan 5 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden 30 adet palet çalınması olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelinin hırsızlık suçundan 5 adet suç kaydı bulunan A.Ş.K (22) olduğu tespit edildi. Şüpheli motosiklet ile seyir halindeyken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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